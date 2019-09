"​Com o Chega, a Assembleia da República não voltará a ser a mesma a partir de 6 de Outubro"

“Para o Chega não eleger ninguém, só uma catástrofe eleitoral, e isso não acontecerá”. A confiança de André Ventura não é desmentida nas ruas em Massamá. Numa “arruada”, longe de concorrida ou ruidosa, feita em passo rápido em torno de um quarteirão, André Ventura ouviu por várias vezes que tem votos garantidos. Sobretudo, de desiludidos com a política e os políticos, que constituem o “alimento” do partido, anti-sistema. “Há um cansaço extraordinário. E isso é depois transportado para o voto no Chega”, sublinha André Ventura.



Na “arruada” de passo apressado, alguns desviaram-se da pequena caravana, seguiram o seu caminho, de mãos vazias de papéis e apertos de mão. André Ventura confirma que “tirando alguns casos excepcionais, o partido é muito bem recebido”. Sobretudo, pelos que reconhecem no candidato, o rosto de outras corridas e filiações, no caso particular, no Benfica. André Ventura espera que isso, não lhe retire votos, remata que espera que haja “maturidade suficiente para separar as águas, tal como ele o faz”.

O dia do candidato de passo rápido, será preenchido com um debate com os lideres dos partidos sem assento parlamentar. Será uma oportunidade para mostrar o que o distingue dos demais. André Ventura promete levar “surpresas” para o debate. Mas não revela quais.