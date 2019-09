Miguel Oliveira acredita que voltará aos pontos na Tailândia

Miguel Oliveira (KTM) acredita que pode regressar a um lugar entre os 10 primeiros classificados já no Grande Prémio da Tailândia, no domingo, 15.ª prova do Mundial de MotoGP.



O almadense chega ao Circuito Internacional de Chang, em Buriram, no 17.º lugar do campeonato, com 29 pontos. Está praticamente recuperado de uma lesão no ombro direito, que o afeta desde 25 de agosto.

"Estou ansioso por esta corrida. No ano passado fomos para esta pista pela primeira vez e foi muito bom para mim, pois consegui um pódio. Acho que isso é um bom sinal", explicou o piloto português, citado pela assessoria de imprensa da equipa Tech3.

Oliveira disse, ainda, esperar "estar um pouco mais bem preparado do que nas últimas provas, dado ter tido mais tempo para recuperar o ombro". Por isso, ambiciona "um resultado satisfatório para a equipa".

O francês Hervé Poncharal, dono da equipa Tech3, acredita que Miguel Oliveira "estará quase a 100%":

"Estamos confiantes que está quase de regresso à forma que tinha e ao entendimento da mota que tivemos em Spielberg [Áustria] e em Silverstone [Grã-Bretanha]. Acreditamos que o Miguel pode fazer um bom resultado, até porque gosta deste circuito."

Com 14 provas disputadas no Mundial de velocidade, o espanhol Marc Márquez (Honda) lidera o campeonato, com 300 pontos. Miguel Oliveira é 17.º, com 29 pontos.