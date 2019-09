Cristas quer que declarações de Costa sobre Tancos sejam investigadas pelo Ministério Público

Assunção Cristas perguntou este sábado ao primeiro-ministro se mantém as declarações enviadas ao Parlamento sobre o caso de Tancos, em que assumiu que o ex-ministro Azeredo Lopes sempre lhe prestou todas as informações relevantes, e pede que as mesmas sejam enviadas ao Ministério Público, para que sejam investigadas.

Em conferência de imprensa, a líder do CDS solicitou ainda uma nova comissão de inquérito ao assunto, tendo sido na sequência de uma primeira comissão que o primeiro-ministro enviou respostas por escrito sobre o desaparecimento e achamento das armas.

Os centristas vão igualmente viabilizar, antes das eleições, a comissão permanente na Assembleia da República para analisar o caso, proposta pelo PSD.

“Peço ao presidente da Assembleia da República, a quem cabe proteger a instituição parlamentar e não o partido, que todos as declarações prestadas em sede de comissão de defesa, bem como as do primeiro-ministro no Parlamento, sejam enviadas para o Ministério Público”, declarou.

[Em atualização]