António Costa falha arruadas devido a dores nas costas

A agenda de António Costa na campanha para as legislativas de 6 de outubro vai ser reduzida este sábado, devido a “dores musculares nas costas”, informou pela manhã a direção de campanha do PS.

Após ter estado na sexta-feira à noite no hospital, após um comício em Viana do Castelo, o primeiro-ministro vai evitar os “momentos de rua”, marcando no entanto presença num almoço em Famalicão e num comício em Guimarães, ao final da tarde.

A direção de campanha socialista prevê que as limitações do candidato só devem interferir na agenda deste sábado, centrada no Minho. “Não há nada que nos leve a achar que será mais do que isso”, frisam, em nota enviada à comunicação social.

Acrescenta-se ainda que as ações de rua vão realizar-se “com a presença dos candidatos a deputados pelo círculo de Braga”.