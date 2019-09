CDU não tem nem quer um Centeno porque tem quem corrigiu as contas de Centeno

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, recorreu esta sexta-feira, no Algarve à imagem de "ter um Centeno", não para reclamar ter um, mas para elogiar o deputado Paulo Sá, cabeça-de-lista por Faro nas eleições de 2015, que agora abandona os trabalhos parlamentares.

"Quando se tratava das contas certas, como hoje está em voga dizer-se, o camarada Paulo Sá era aquele que demonstrava pelos números que as contas de Centeno estavam erradas e que era preciso fazer outras contas nas reformas, nas pensões, nos salários e nos direitos", disse Jerónimo, no final de um almoço de campanha que juntou 250 pessoas nas instações dos bombeiros de São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves.

O líder do PCP e da CDU lembrou que esta sexta-feira é dia de greve contra as alterações climáticas para "puxar dos galões" em matéria de defesa ambiental: "Quero deixar uma palavra a todos os jovens que hoje, de forma genunína, saíram à rua em defesa do ambiente, em ações nas quais a Juventude CDU participou sob a consigna 'o capitalismo não é verde'. Congratulámo-nos com a sua disponibilidade para agir perante problemas concretos de degradação da Natureza, matéria para a qual nós e particularmente os nossos amigos do PEV alertam há quase quatro décadas sem serem ouvidos."

O novo cabeça de lista de CDU por Faro é Tiago Raposo.