Catarina Martins insiste em afastar Tancos da campanha

A coordenadora do Blco de Esquerda (BE), Catarina Martins, criticou, esta sexta-feira, as "especulações" sobre o caso de Tancos.

“A acusação do Ministério Publico já é suficientemente grave para estarmos a fazer especulações sobre matérias que não conhecemos. Isso seria desviar de acusações que temos de saber e de certezas que temos de ter”, disse Catarina Martins, em Braga, onde se juntou a uma manifestção integrada na "Greve Geral pelo Clima".

Questionada se acredita se António Costa tinha conhecimento no enconvrimento da operação de recuperação doa rmaneto, a líder do BE fugiu a uma resposta direta. "O Bloco tomou as conclusões que podia tomar com os dados conhecidos.”.

"Os dados que foram dados à comissão parlamentar de inquérito são aqueles que permitiram as conclusões que foram tiradas”, reforçou.

Foi a segunda vez que Catarina Martins se pronunciou sobre Tancos depois de ter pedido, na quinta-feira, em Setrúbal, que o caso não se tornasse em assunto de campanha eleitoral.