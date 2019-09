"Ó capitão, meu capitão". Costinha pede apoio para Silas ter "sucesso" em Alvalade

Paulo Costinha já via em Jorge Silas um "espírito de liderança", quando trabalharam juntos em Leiria e no Restelo. O futuro treinador do Sporting foi capitão de Costinha e o antigo guarda-redes acredita no "sucesso" do técnico em Alvalade.

O antigo médio e agora treinador, que deixou o Belenenses SAD já esta época, prepara-se para assumir a equipa leonina, naquela que será a sua primeira experiência num grande do futebol português. Colega de equipa de Silas no U.Leiria e no Belenenses, Costinha não poupa elogios ao técnico de 43 anos.

"Foi dos melhores capitães que tive na minha carreira. Trabalhador, sério e que percebe de futebol. O ter poucos anos como treinador principal não quer dizer nada. O que conta é a evolução", observa, em entrevista à Renascença.

Um líder nato

Costinha traça o perfil de Silas e à cabeça coloca a capacidade de liderança do futuro treinador do Sporting. "Como profissional de futebol já era assim [um líder] e tem de ser assim. Tem uma personalidade forte, sempre se preocupou com a situação dos colegas nos clubes e tem tudo para dar certo", acredita ex-guarda-redes sportinguista, para quem Silas poderá ter "sucesso" desde que seja apoiado.

"Vai entrar numa situação complicada, em que se fala muita coisa, mas se tiver apoio poderá fazer um excelente trabalho. Porém, como é lógico, só os resultados poderão ditar se é um excelente trabalho, ou não", finaliza.

Silas chegará ao Sporting após ter orientado o Belenenses na I Liga entre Janeiro de 2018 e Setembro de 2019.

Em pouco mais de um ano de presidência, Frederico Varandas somará o quinto treinador. Antes de Leonel Pontes, já se tinham sentado no banco dos leões Marcel Keizer, Tiago Fernandes e José Peseiro.