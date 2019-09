Fábio Cardoso deseja "rápidas melhoras" a Romário Baró

Fábio Cardoso, defesa-central do Santa Clara, desejou "rápidas melhoras" a Romário Baró, que se lesionou após uma entrada dura do jogador do clube açoriano.

"Aproveitar para desejar as rápidas melhoras ao Romário Baró", escreveu, numa publicação nas redes sociais após o jogo.

O defesa de 25 anos entrou de carrinho sobre o jovem médio do FC Porto, que saiu de maca e envolto em lágrimas. O clube portista informou, ainda durante a noite de quarta-feira, que Baró sofreu um traumatismo com hematoma e entorse no tornozelo direito.

Fábio Cardoso lamentou ainda a derrota por 1-0, no Estádio do Dragão, e acredita que o Santa Clara merecia outro resultado.

"Jogo intenso e bem disputado de ambas as partes. Infelizmente não conseguimos ser mais felizes, mas merecíamos. Agora é altura de descansar e recuperar, porque domingo temos mais um jogo importante", pode ler-se.