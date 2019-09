Cristas acusa Governo do PS de "encobrir criminosos" no caso Tancos

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, acusa o Governo do PS de “encobrir criminosos” e impedir “a justiça de funcionar” no caso do furto de Tancos e exige “explicações públicas” do primeiro-ministro, António Costa.

No dia em que foi noticiado, por jornais, que o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes vai ser acusado no processo de Tancos, Assunção Cristas dramatizou o caso e pediu aos eleitores que, nas eleições de 6 de outubro, façam escolhas e pensem que tipo de Governo querem.

“Espero que as pessoas reflitam muito bem no dia 6 sobre que tipo de governo querem ter. Se querem ter um governo que encobre crimes, que iliba criminosos, que impede a justiça de funcionar, porque aparentemente conhece e dá cobertura a um acordo que impede que os responsáveis pelo furto sejam efetivamente apanhados e punidos” ou “se entendem que basta”, disse Assunção Cristas durante uma ação de campanha, em Lamego.

António Costa “tem que dar explicações públicas sobre este caso” e “não apenas dizer que é um caso de justiça”, afirmou a líder centrista, para quem este é um processo que “está longe de estar encerrado”, tanto judicial como politicamente.

“É muito importante que as pessoas percebam aquilo que está em jogo e a quem é que o Governo está entregue”, concluiu.