Portas apela ao voto no CDS para evitar “maiorias de esquerda radicalizadas”

25 set, 2019 - 14:30 • Lusa

O ex-líder dos centristas aceitou ser mandatário da candidatura do CDS às legislativas no distrito de Aveiro e esteve numa ação de campanha, sem a líder do partido, em Oliveira de Azeméis.