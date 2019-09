O órgão do século XVI que atrai os nipónicos a Évora

Chegam em turismo ou em missões empresariais e não escolhem Évora ao caso. São vários os grupos de japoneses que escolhem visitar a cidade. Fazem-no por diversas razões, mas todos com um objetivo comum e bem definido: visitar a Sé eborense que abriga um tesouro muito caro ao Japão. Trata-se de um imponente órgão de tubos, datado do século XVI, que há 400 anos encantou a primeira missão japonesa enviada à Europa.

“É um órgão único no país e uma das jóias da catedral", conta à Renascença o cónego Eduardo Pereira da Silva, vigário geral da arquidiocese de Évora. "Os primeiros príncipes que vieram do Japão a Portugal passaram por Évora e tocaram neste órgão, daí o significado histórico e a importância que os japoneses atribuem ao instrumento, fazendo com que muitos grupos nos visitem e peçam, até, para ouvirem um pequeno apontamento.”

O facto histórico é tão relevante que a embaixada do Japão, através da Associação Kamakura-Portugal, promete ajudar a encontrar os apoios necessários para a restauração do precioso instrumento, tendo já efetuado contactos, quer com responsáveis da arquidiocese de Évora, quer com a Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCA).

Numa visita recente à cidade, Genjiro Ito, presidente da Associação Kamakura-Portugal, confirmou que está a envidar esforços para “encontrar os fundos necessários”, para recuperar o órgão renascentista.

“Não é fácil, mas é possível. Estou a tentar fazer tudo para encontrar os meios”, refere Ito, que dá aulas na Universidade de Kanto Gakuin, em Yokohama.