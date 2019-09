Varandas e Pontes na Academia. Caminhos da crise vão dar a Alcochete

A estrutura diretiva, a equipa técnica e o plantel do Sporting estão em peso em Alcochete. O treino, inicialmente marcado para a tarde, foi antecipado para a manhã. A sessão sofreu um atraso, mas será liderada por Leonel Pontes.

Frederico Varandas está com a equipa e aguarda-se por informações sobre se o presidente vai tomar alguma decisão, relativamente à situação de Leonel Pontes, treinador interino, tendo em conta o momento atual da equipa de futebol.

O Sporting perdeu com o Famalicão (1-2) e os adeptos protestaram com os jogadores e contestaram a direção. O Sporting está numa série de quatro jogos sem vencer. A derrota com o Rio Ave resultou no despedimento de Keizer. Leonel Pontes assumiu a equipa e o registo nos três jogos é negativo: três derrotas e um empate.