Legislativas 2019

Debate de "Centenos"... ou "Sarmentos". Rio desafia PS para debate técnico sobre finanças

24 set, 2019 - 16:34 • Paula Caeiro Varela com redação

Depois do frente a frente com Costa, em que disse que tem o seu próprio Mário Centeno, líder do PSD quer debate para esclarecer números da economia.