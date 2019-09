Luís Filipe Vieira explica papel de Jorge Mendes na venda de João Félix

Luís Filipe Vieira explicou, esta terça-feira, porque razão Jorge Mendes recebeu uma comissão de 10 milhões de euros pela venda de João Félix ao Atlético de Madrid, por 120 milhões de euros mais juros.

"O Jorge Mendes é sempre muito badalado. Acho engraçado, porque outros queriam trabalhar com ele e não conseguem. Jorge Mendes tem um preço, é um profissional. A sua comissão é de 10 milhões de euros", começou por dizer o presidente do Benfica, em entrevista à TVI.

Posto isso, surgiu o esclarecimento sobre o papel do empresário na venda de Félix e o porquê de ter faturado com a operação:

"Ele aparece porque, quando a cláusula era de 60 milhões, ele fez uma parceira com o empresário do Félix, que é o Moreira de Sá. Nessa altura, eu disse ao Jorge Mendes: 'Vamos colocar uma cláusula de 120 milhões, se chegar uma proposta a pronto, 10% é para ti'. O Benfica, no negócio João Félix, recebeu 90 milhões num dia e 30 milhões passados três dias."

Luís Filipe Vieira revelou, no entanto, que ainda não pagou a Jorge Mendes os 10 milhões que lhe deve. "Curiosamente, ainda não recebeu a comissão. Há-de recebê-la com tempo", afiançou o líder encarnado.