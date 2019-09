Papa pede “vontade política” para assumir medidas na Cimeira da Ação Climática

O Papa Francisco apelou à “vontade política” dos responsáveis internacionais para assumir medidas na Cimeira da Ação Climática que decorre esta segunda-feira em Nova Iorque, por iniciativa da ONU.

“Os Governos deverão mostrar vontade política de acelerar, drasticamente, as medidas para se alcançar o mais rápido possível o nível zero de emissões de gases com efeito estufa e conter o aumento médio da temperatura global em 1,5°C relativamente aos níveis pré-industriais, em consonância com os objetivos do Acordo de Paris”, apontou, na mensagem divulgada pelo V Dia Mundial de Oração pela Criação, no início de setembro.

Líderes políticos dos 193 Estados-membros das Nações Unidas reúnem-se na Cimeira da Ação Climática, com o objetivo de anunciar compromissos e projetos concretos para o reforço do combate às alterações climáticas.

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse no sábado, durante a Abertura da Cimeira da Ação Climática para a Juventude, que o mundo precisa de um novo modelo de desenvolvimento.

Já esta segunda-feira de manhã, no Vaticano, o Papa sublinhou que a sua encíclica Laudato si “não é uma encíclica ecológica, mas social, e promove um novo modelo de desenvolvimento humano integral”.

Jovens católicos em todo o mundo associaram-se às paralisações pelo clima de 20 a 27 de setembro, numa iniciativa da chamada "Geração Laudato Si".

“Somos jovens católicos da geração Laudato Si’ e herdaremos a Terra que as gerações mais velhas nos deixarem. A Terra tinha tudo para ser uma rica herança, cheia de promessas, mas não foi protegida”, refere uma nota do movimento.

Desde o início de setembro, Igrejas cristãs de todo o mundo promovem a iniciativa “Tempo da Criação”, um mês de oração e ação ecuménica em defesa do ambiente que decorre até 4 de outubro.

“Depois do mês de julho mais quente de que se tem notícia, é hora de combater as mudanças climáticas enquanto cuidamos do mundo que Deus criou. Podemos fazer isso unindo-nos ao Papa Francisco e à Igreja, de 1 de setembro a 4 de outubro, quando católicos e outros cristãos em todo o mundo celebrarão o Tempo da Criação”, refere a organização do evento.

Este ano, a iniciativa tem como tema “a teia de vida e a forma como cada espécie vegetal e animal revela a glória do Criador”, desenvolvido através de momentos de oração, projetos e ações concretas.

A Santa Sé uniu-se ao Movimento Católico Mundial pelo Clima e à Rede Eclesial Pan-Amazónica, região que em outubro vai estar no centro de uma assembleia especial do Sínodo dos Bispos, convocada pelo Papa Francisco.

“A iniciativa ecuménica global é uma ótima oportunidade para proteger a nossa casa comum, ser seus guardiães e desenvolver os seus dons”, assinala uma mensagem do Dicastério para a promoção do Desenvolvimento Humano Integral, do Vaticano.

‘Tempo da Criação’ é uma iniciativa ecuménica com a participação das Igrejas Católica e Ortodoxa, da Comunhão Anglicana, a Federação Luterana Mundial, o Conselho Mundial das Igrejas e a Aliança Evangélica Mundial.

Em Portugal, a rede “Cuidar da Casa Comum” – constituída por instituições, organizações, obras, movimentos da Igreja Católica e de outras Igrejas cristãs – promoveu este sábado um encontro para partilha e promoção de “atitudes” de “cuidado da casa comum”.

Durante o mês de setembro, os católicos de todo o mundo são convidados a rezar pela proteção dos oceanos, por indicação do Papa.

“A nossa solidariedade com a ‘casa comum’ nasce da nossa fé. Vamos rezar para que os políticos, os cientistas e os economistas trabalhem juntos pela proteção dos mares e dos oceanos”, convida Francisco, no vídeo com que todos os meses difunde as suas intenções de oração.

O “Vídeo do Papa” de setembro resulta do trabalho conjunto da agência La Machi – Comunicação para Boas Causas, do portal “Vatican Media” e da equipa de produção “Esperança”, dirigida pelo produtor Jean-Yves Robin e por Yann Arthus-Bertrand, realizador do documentário “Humanos” (2015), vencedor do prémio de melhor documentário nos festivais de cinema de Pequim e de Vancouver, em 2016.