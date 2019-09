Bloco sem deputados na Madeira. Catarina Martins assume "mau resultado"

Veja também:



A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, assume que o partido "teve um mau resultado" nas eleições regionais da Madeira e falhou o objetivo de eleger, lamentando que permaneça na região uma maioria de direita.



"O BE hoje teve um mau resultado nas eleições regionais da Madeira, não alcançou a representação parlamentar e, portanto, falhámos o nosso objetivo", admitiu Catarina Martins, em conferência de imprensa na sede nacional do BE, em Lisboa.

A coordenadora do BE apontou a "enorme bipolarização" destas eleições e lamentou que se continue "com uma maioria de direita na Madeira".

Questionada sobre se teme que estes maus resultados contaminem as eleições legislativas de 06 de outubro, Catarina Martins foi perentória: "as eleições na região autónoma da Madeira sempre foram muito diferentes das eleições legislativas nacionais".

"Nunca os eleitores confundiram, nunca os resultados do BE tiveram correspondência entre umas eleições e outras e, portanto, julgo que nunca houve, para nenhum partido, contaminação entre umas eleições e outras", sublinhou.

Assim, considerou, estes resultados de hoje na Madeira resultaram de "uma enorme bipolarização nestas eleições, uma eleição muito disputada entre PSD e PS, com perda aliás de representação parlamentar e de muitos eleitores para todas as outras forças políticas".