Só dá Sporting

O Sporting venceu a Supertaça de ténis de mesa, ao derrotar GDCS Juncal e GD Toledos, em masculinos e femininos, respetivamente.

Em masculinos, o Sporting conquistou a 14.ª Supertaça e quarta consecutiva, ao derrotar o GDCS Juncal por 3-0.

Aruna Quadri derrotou Idowu Saheed por 3-0 (7-11, 6-11 e 7-11), Diogo Carvalho venceu Andrei Bukin por 3-2 (11-6, 2-11, 7-11, 11-9 e 11-13) e Bode Abiodun ganhou a David Bessa por 3-1 (2-11, 11-7, 0-11 e 7-11).

Também em Vila Nova de Gaia, em femininos, o Sporting conquistou a primeira Supertaça do seu historial, derrotando as açorianas do GD Toledos por 3-0.

Bruna Takahashi ganhou a Renata Corredoura (2-11, 5-11 e 4-11), Patrícia Santos derrotou Anita Luís (6-11, 7-11 e 1-11) e Bruna Marcelino venceu Izabela Silva (6-11, 7-11 e 1-11).

O Sporting faz o pleno, quer em masculinos quer em femininos, juntando a Supertaça ao campeonato nacional e à Taça de Portugal.