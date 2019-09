“Faltou pontinha de sorte"

O treinador do Moreirense estava desiludido após a derrota da sua equipa diante do Benfica (1-2), mas contente com a exibição a que só faltou sorte.

Vítor Campelos considera que a equipa de Moreira de Cónegos fez “um bom jogo contra uma equipa difícil. Fomos organizados, preparámos bem o jogo e mostrámos a coragem necessária para olhar o adversário nos olhos”.

“Depois não tivemos uma pontinha de sorte nos últimos minutos para conseguir um resultado que seria mais justo. O Benfica teve mais felicidade nos dois golos que marcou e conseguiu um golo inteiramente injusto. Fico contente pela exibição que fizemos, descontente pelo resultado”, referiu em declarações à Sporttv.

Questionado sobre o que sente, Campelos respondeu: "Sinto um contentamento descontente. Contente pelo que fizemos e descontente pelo resultado".



O Benfica venceu 2-1 o Moreirense, com golos de Rafa e Seferoric, nos últimos minutos.