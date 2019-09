Janko acredita que tem lugar no FC Porto

Saidy Janko acredita que ainda pode ser um verdadeiro reforço para o FC Porto. O lateral-direito, de 23 anos, foi contratado ao Saint-Étienne, na época passada, e já foi dispensado duas vezes por Sérgio Conceição, mas confia nas suas capacidades.

"Eu acredito muito em mim e acredito que podia jogar nesta equipa, mas eles estão bem e não sei. Eu tenho contrato com o Porto, por isso veremos o que acontece no verão", disse o jogador, após a estreia no Estádio do Dragão, na noite de quinta-feira, com a camisola do Young Boys, no jogo da Liga Europa.

Janko está a par da atualidade do clube com o qual tem contrato por mais três épocas e sabe que Corona é opção para o seu lugar. Um lateral adaptado, mas que "está a jogar muito bem", avalia o suíço. Saravia, Tomás Esteves e Wilson Manafá são as outras opções para a posição.

Sérgio não escondeu nada a Janko

As transferências de Ricardo Pereira e Diogo Dalot obrigaram o FC Porto a recorrer ao mercado, na época passada, para abastecer o lado direito da defesa. Sérgio Conceição manteve Maxi e recebeu João Pedro e Janko. Nehum dos dois convenceu o treinador.



O suíço ficou, desde logo, com a sensação de que a sua contratação, concluída por uma verba a rondar os três milhões de euros, não foi avalizada pelo técnico.

"Ele deixou bem claro que eu não estava nos planos dele. E o futebol é assim. Se o treinador não gostar de mim, da minha forma de jogar, ou talvez pensar que eu não estou já preparado para jogar é a escolha dele. Não há nada que eu possa fazer", resigna-se.



Janko foi cedido ao Nottingham Forest, na época passada, e fez 17 jogos pelo clube da segunda divisão inglesa. Esta temporada foi cedido ao Young Boys, bicampeão suíço, onde tem sido titular. Ainda sem jogo pela seleção principal da Suíça, o defesa cumpriu formação no Zurique e terminou-a no Manchester United. Bolton, Celtic, Barnsley e Sanit-Étienne completam o currículo de um jogador que assinou por cinco temporadas pelo Porto, mas ainda não jogou.

Porto favorito na Liga Europa

O FC Porto entrou na fase de grupos da Liga Europa com uma vitória sobre o Young Boys, por 2-1. Os suíços deram boa réplica e Janko considera que por aquilo que fez na segunda parte a sua equipa até poderia ter saído do Dragão com outro resultado.

Isso, no entanto, não muda a sua perspetiva de que o Porto é o "grande favorito" num grupo que inclui, ainda, Feyenoord e Rangers. "Também são equipas de qualidade, tal como nós somos. O Porto é, sem dúvida, o favorito. Nós vamos tentar fazer alguma coisa", concluiu o jogador.