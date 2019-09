Judoca defende-se com bebé e nega doping. “Tenho o hábito de dar meu nariz para a criança chupar”

Rafaela Silva, campeã olímpica de judo, deu positivo num teste antidoping. A brasileira justifica-se com uma brincadeira que faz com um bebé que toma a substância proibida.

Em conferência de imprensa, horas depois de ter sido conhecido o castigo, Rafaela Silva, de 27 anos, deu a cara e deixou a sua explicação sobre o que pode ter acontecido.

“Eu não uso fenoterol, não sofro de asma. Quando soube desta notícia fiquei a pensar o que é que podia ter acontecido. Eu tenho o hábito de dar meu nariz para a criança chupar e, com isso, vou inalando as substâncias que ela me transmite. Só pode ter sido isso”, explicou.

A campeã olímpica em 2016 garante que não tem “nada a esconder”.

“Não tomo remédios, bebidas alcoólicas. Sempre tive o máximo cuidado e não bebo de garrafas de pessoas que não conheço. Sempre tive muito cuidado”, acrescentou a judoca.

Rafaela Silva teve um controlo antidoping positivo durante os Jogos Pan-Americanos de agosto, confirmou o seu advogado, citado pela Folha de São Paulo.

No final do mesmo agosto, Rafaela, quarta do "ranking" mundial, conquistou o bronze nos Mundiais de Tóquio, derrotando, entre outras, a portuguesa Telma Monteiro, depois de nesta competição ter sido campeã em 2013 e ter arrecadado a prata em 2011.