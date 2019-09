Leipzig renova com guarda-redes em que Benfica mostrou interesse

O RB Leipzig anunciou a renovação de contrato com o guarda-redes húngaro Péter Gulácsi, por mais uma temporada, válido agora até 2023, com mais uma época de opção.

Bruno Lage admitiu, após o fecho de mercado, que o Benfica tentou, sem sucesso, a contratação do guardião de 29 anos.

Gulácsi foi titular no jogo do Estádio da Luz, da primeira jornada da fae de grupos da Liga dos Campeões e admitiu que "já joga num clube grande", como motivo para recusar a proposta encarnada.

O húngaro está na sua quinta época no RB Leipzig. Gulácsi juntou-se ao emblema alemão quando ainda militava no segundo escalão alemão. No total, soma 141 jogos pelo clube. Na última época, foi eleito o melhor guarda-redes da época da Bundesliga.