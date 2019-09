Karanka não acreditou quando o Real Madrid o convidou para ser adjunto de Mourinho

O treinador espanhol Aitor Karanka não acreditou, quando em 2010, o convidaram para ser adjunto de José Mourinho no Real Madrid.

"Fernando [Hierro] telefonou-me, estava eu na Federação, e pediu-me para ir a sua casa para falarmos. Perguntei-lhe se me ia despedir, que eram dez da manhã. Ele disse-me que não, que tinha falado com Jorge Valdano, que me queria para adjunto de Mourinho. Disse-lhe para parar de beber logo pela manhã", recordou Karanka, em tom de brincadeira, em entrevista ao diário espanhol "As".

Karanka, que agora está sem clube, após deixar o Nottingham Forest, do Championship, lembra que, na mesma tarde, recebeu uma chamada do próprio Mourinho, que pedira referências sobre ele a ex-futebolistas como Mijatovic, Figo e Seedorf:

"Nunca tinha visto Mourinho. Logo aí vi que tinha bons amigos. Aliás, na primeira vez que Mourinho joga contra o Real Madrid, no FC Porto, vai para a conferência de imprensa dizer que deveriam ter-me expulsado."