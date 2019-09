Lage: "Quanto custa contratar um jovem da qualidade do Tomás Tavares?"

Bruno Lage, treinador do Benfica, recusa a ideia que fez "gestão de equipa" frente ao Leipzig. O técnico explicou as opções para a partida da Liga dos Campeões, e reforça a confiança na aposta na formação, como ocorreu com as estreias de Tomás Tavares e David Tavares.

"Se jogámos com o Tomás quando tínhamos o André, que é a primeira opção? Eu não sei qual é a primeira opção. Onde é que ue arranjo um jovem do potencial do Tomás, com 18 ou 19 anos. Quanto é que custa? Eu não senti a diferença entre o Tomás e o André. Se quisermos ir ao mercado buscar um jogador da qualidade destes, custam 60 milhões de euros", começa por explicar.

O técnico das águias garante que a exibição frente ao Leipzig não foi negativa e explica a primeira titularidade de Cervi esta época.

"Não faço gestão. Temos de fazer escolhas quando se joga de três em três dias. O André tem um tempo de recuperação muito maior, porque vem de lesão. O Cervi jogou porque é o melhor a pressionar dos três que temos. Apareceu na cara do golo, se tivesse marcado, tinham dito que era o herói da partida. Não fizemos um jogo que tenha envergonhado os benfiquistas, pelo contrário. Tivemos muitas oportunidades", acredita.

Sobre a ambição de fazer uma boa campanha europeia esta temporada e conquistar a Liga dos Campeões no futuro, Bruno Lage reforçou as ambições da direção do emblema.

"Acredito muito no projeto que o Benfica tem traçado. Há 15 anos, eu estava cá, e criticavam a construção do centro de estágios. Estamos a dar os primeiros passos na Champions, queremos conseguir. Quem diz que não é possível são os mesmos que diziam que não era possível ser campeão com jovens da formação", remata.

O Moreirense-Benfica está marcado para este sábado, às 20h30, jogo que terá relato na Renascença a partir do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.