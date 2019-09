Bruno Lage reprova gesto de Seferovic para os adeptos

Bruno Lage concorda que Haris Seferovic não devia ter celebrado o golo frente ao Leipzig com um dedo nos lábios, como que a mandar calar, apesar de considerar que foi mais uma reação às críticas que considera injustas do que para os adeptos.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o treinador do Benfica desvalorizou o gesto de Seferovic, assumiu que não deve ser feito e que o avançado deve "aprender a conviver" com a crítica.

"Olhamos para o Seferovic, parece uma pessoa fechada para o público, mas não. É um indivíduo tranquilo, está a viver o melhor momento da sua vida, foi pai recentemente. Sinto que gosta mutio de estar no Benfica e os adepos também têm um carinho enorme pelo melhor marcador da época passada. O gesto nem é tanto para os adeptos. Ele sente a equipa a marcar, a golear, a vencer e as perguntas que lhe fazem é dos golos. Foi mais uma reação desse tipo, mas é claro que não deve ter para os adeptos, nem para ninguém", referiu o técnico.

Em jeito de brincadeira, Bruno Lage comparou a situação de Seferovic ao de um empregado de uma famosa cadeia de "fast food".

"Foi o empregado do mês no McDonald's. No dia seguinte, queimou as batatas fritas e levou uma 'dura' do chefe. Há que olhar para o que ele dá à equipa e os golos que ele consegue marcar na nossa Liga. Estou muito satisfeito com o trabalho dele", vincou o treinador.

Seferovic sem ansiedade "pelo que quer que seja"



O técnico encarnado sublinhou, ainda, que "os adeptos também têm de perceber a pressão que recai sobre os jogadores", quando representam "um clube da grandeza do Benfica". Ainda assim, negou que Seferovic esteja mais ansioso "pelo que quer que seja":

"Não o senti ansioso. Estamos cá é para trabalhar e para dar confiança aos nossos jogadores. Cada um de nós quer fazer o seu melhor."

Bruno Lage fazia a antevisão do Moreirense-Benfica, da sexta jornada do campeonato, que está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Jogo que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.