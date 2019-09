Benfica quer ser a primeira equipa a marcar golos no estádio do Moreirense

Bruno Lage, treinador do Benfica, espera um jogo difícil contra o Moreirense, uma equipa que só sabe vencer em casa esta temporada e ainda não sofreu qualquer golo. Em conferência de imprensa, Lage quer fazer aquilo que Gil Vicente e Portimonense foram incapazes.

"Espero uma equipa muito competitiva e organizada. Vai ser um jogo muito difícil, em particular por ser fora de portas. É um campo mais pequeno que o habitual e que tem um registo interessante em casa, com vitórias e golos e sem nenhum golo sofrido. O Moreirense tem jogadores interessantes e precisamos de estar no nosso melhor nível para fazer uma boa exibição e conquistar os três pontos", disse.

No histórico de nova partidas a contar para o campeonato no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, o Benfica venceu todas. Na última época, os cónegos venceram na Luz, por 3-1.

O Moreirense-Benfica terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt. O jogo tem pontapé de saída marcado para as 20h30.