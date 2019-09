O jogo mais recente do Young Boys foi para a Taça suíça, há cinco dias, com uma goleada fora sobre o desconhecido Freienbach, por 11-2. Um resultado ainda assim expressivo e que reflete aquele que na opinião de João Barroca "é o melhor setor" da equipa suíça, em contraponto com a defesa "que é o ponto mais fraco" dos helvéticos.

"Eles perderam qualidade em relação ao último ano. O FC Porto vai encontrar uma equipa motivada pelos bons resultados, mas com qualidade inferior à do Porto. Favoritismo claramente parte do lado do Porto", começa por dizer, em declarações a Bola Branca.

João Barroca, guarda-redes português que alinha no Stade-Lausanne, da Suíça, confere "total favoritismo" ao FC Porto, até porque o "Young Boys é uma equipa mais fraca" do que na época passada.

"O ponto forte do Young Boys é a ofensiva, com o Hoarau e o Sulejmani, mas a parte defensiva está mais fraca e é aí que o Porto vai aproveitar. Eles tentam jogar apoiado, a partir de trás, mas com uma boa referência na frente, que é o Hoarau, que foi o melhor marcador do campeonato. O jogo direto é sempre uma opção quando estão em dificuldade".

O FC Porto recebe esta noite o Young Boys na primeira partida da fase de grupos da Liga Europa. As duas equipas chegam à prova depois de terem falhado o acesso à Liga dos Campeões. O jogo está agendado para as 20h00 no Estádio do Dragão e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.