Mercado urbano une património, tradição e criatividade em Évora

O Évora Creative Market é um mercado urbano que acontece, pelo terceiro ano consecutivo, em pleno centro histórico, no simbólico Páteo de São Miguel, onde a Fundação Eugénio de Almeida (FEA), responsável pela organização, tem a sua sede.

Nesta zona do antigo castelo medieval da cidade, vão estar quatro dezenas de artesãos, portugueses e estrangeiros, com a missão de dar a conhecer os seus projetos e uma capacidade inovadora que não agride a tradição.

“Através de abordagens conceptuais originais”, os artesãos vão dar “forma a peças de caráter decorativo e utilitário que se destacam pelo seu traço contemporâneo ao incorporarem ou revisitarem de forma irreverente o saber fazer tradicional”, explica a FEA, numa nota enviada à Renascença.

“Numa época marcada pelo carácter industrial, tecnológico e massificado dos objetos que dominam o nosso quotidiano, o Évora Creative Market dá destaque ao que é singular, a peças que têm como grande denominador comum o tempo dedicado à sua conceção e elaboração para que no final resultem objetos únicos e diferenciados como os que estão presentes nesta mostra”, elucida a instituição.

“Património, tradição e criatividade” é, de resto, o tema deste evento que promete encantar os mais audazes.

Assim, quem passar pelo Páteo de São Miguel, nos dias 20 e 21, vai poder encontrar “propostas criativas como as da Vada, que alia o requinte do design às preocupações ambientais e da sustentabilidade, ou sugestões de

decoração, digamos… muito aéreas, como é o caso do projeto No’Ar que a partir de plantas Tillandsias e Suculentas cria pequenos mundos e paisagens suspensas que cada um pode levar para casa.”

Se a tudo isto quiser juntar a diversidade de sabores gourmet, como as “especiarias da Índia da Guli Picantes” ou “o tradicional licor italiano da Limontejo”, a combinação fica quase perfeita num cenário que remete para o período do Renascimento.

Um mercado urbano onde se conversa e ouve musica

Nesta sexta-feira, dia 20, o destaque musical vai para o concerto do trio brasileiro Oxibah. No sábado à tarde, dia 21, também há musica ao vivo, com Buba Espinho, uma voz que nasceu no Cante Alentejano. À noite, às 22h00, o encerramento do Évora Creative Market é assinalado com um concerto intimista da cantora Márcia que este ano está, de novo, nomeada para os Globos de Ouro.

Além da música, pode contar com outras atividades que convidam a um programa em família, destacando-se oficinas de olaria, de tecelagem e de cestaria, bem como desportos radicais para os mais destemidos.

O tema “Património, Tradição e Criatividade” serve de mote para as conversas, e são vários os momentos programados com alguns convidados: João Videira (Marca João Bruno Design), Mizette Nielsen (Fábrica Alentejana de Lanifícios), Hugo Guerreiro (Diretor do Museu Municipal de Estremoz Professor Joaquim Vermelho) e Jorge da Conceição (barrista, com uma longa tradição familiar ligada aos “Bonecos de Estremoz”).