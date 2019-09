Hendrix discute favoritismo. "Sporting é do pote 1 e nós somos do pote 2"

Jorrit Hendrix, médio do PSV Eindhoven, não escolhe favorito para o duelo da primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa, contra o Sporting.

"O Sporting é a equipa do pote 1 e nós do pote 2. No papel, podemos dizer que somos as duas melhores equipas do grupo, mas há outras duas equipas boas, o LASK Linz e o Rosenborg", disse, em conferência de imprensa.

O médio de 24 anos diz que "não falou com Bruma", apesar de saber que o internacional português jogou no Sporting. Hendrix destaca os defesas da equipa leonina para ilustrar o poderio do Sporting.

"O Sporting tem defesas fortes, experientes e inteligentes. Nós temos jogadores jovens e com talento. Esperamos poder surpreender. A Liga Europa tem, hoje em dia, muitas equipas de Liga dos Campeões".