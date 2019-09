França termina com a Taça da Liga

A direção da Liga Francesa de Futebol anunciou a suspensão da realização da Taça da Liga no final da presente temporada.

De acordo com o breve comunicado nos meios oficiais, a Liga poderá, no entanto, retomar a sua realização, no futuro.

"Esta decisão vai dar mais luz ao calendário das competições, dar mais tempo de recuperação aos jogadores e acrescentar um lugar europeu na tabela classificativa da Ligue 1, no final da temporada 2020/2021", argumenta o órgão.

A prova surgiu em 1994/95, com o Paris Saint-Germain a liderar a lista de vencedores, com oito troféus. A última edição foi conquistada pelo Estrasburgo, que marcou presença no "play-off" da Liga Europa, onde não ultrapassou o Eintracht Frankfurt.