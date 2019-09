Gesto de Seferovic "não deveria acontecer"

Toni, antigo jogador e treinador do Benfica, acredita que o gesto de Seferovic, que mandou calar os adeptos após marcar um golo frente ao RB Leipzig, não deveria acontecer. No entanto, em declarações a Bola Branca, Toni relativiza a atitude.

"É uma reação espontânea, que não devia acontecer, mas o momento do golo é um momento único. Como por vezes também saem beijos no emblema ou para os adeptos. Às vezes é uma revolta do jogador com ele próprio. Não há que levar à letra", garante, a terminar, o técnico de 72 anos.

Seferovic marcou o seu segundo golo da época, aos 84 minutos, depois de ter sido suplente utilizado na derrota frente ao RB Leipzig, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.