É fã de Downtown Abbey? Veja como pode passar uma noite no castelo Highclere

Dois fãs da série de televisão Downtown Abbey vão ter a oportunidade de "viver como lordes" e passar uma noite no castelo Highclere, onde a série é filmada.

O conde e a condessa de Carnarvon, os reais proprietários da nobre mansão, publicaram um anúncio no Airbnb esta semana, oferecendo a dois fãs a possibilidade de passarem uma noite no castelo em novembro, por alturas da estreia do filme que dará continuidade à série.

O anúncio é dirigido a dois fãs que queiram ser "tratados como realeza" no dia 26 de novembro; por 120 libras (cerca de 135 euros), poderão juntar-se aos condes para um cocktail de final de tarde, jantar com o casal e ser servidos pelo mordomo do castelo.

Depois do jantar, os convivas passarão para a biblioteca antes de se retirarem para um dos 300 quartos do castelo, que inclui uma casa de banho privada e vista privilegiada sobre os 400 hectares da herdade.

"Durante a estadia, os lordes de Carnarvon vão mergulhar os convidados na história e herança do Castelo de Highclere, com uma visita privada à propriedade", aponta o anúncio.

Para ser um dos felizes contemplados, tem de ser o mais rápido a fazer a reserva a 1 de outubro e ter muito boas críticas de anteriores reservas no Airbnb. Mas atenção: tem de estar disposto a abdicar de wi-fi e da televisão, já que nenhum dos serviços é disponibilizado no castelo.