Venezuelanos na Madeira. “É muito importante votar”

Nas ruas, nos restaurantes, ou nas padarias do Funchal, do Machico, de Porto Moniz ou da Ribeira Brava, a musicalidade do sotaque que se faz ouvir leva-nos a pessoas com raízes venezuelanas.

Any Figueira, de 35 anos, está no Machico há três anos e meio. Veio com o marido e os três filhos de 13, 11 e 10 anos. Formada em publicidade e marketing, está a trabalhar num bar. O marido que era militar na Venezuela, trabalha numa lavagem de automóveis. A mudança foi radical e a integração também não foi fácil.

“Foi muito difícil: a mudança de vida, o clima, a alimentação e as portas que se fechavam, quando procurávamos trabalho”, conta à Renascença, acrescentando que “os patrões exigem muita experiência e que se fale inglês, quando, na Venezuela, quase não se fala esse idioma” .

Mas nem tudo foram dificuldades e Any destaca a ajuda do Governo Regional “através da segurança social e do instituto de emprego” e na integração das crianças. “Os meninos, ao fim de um mês, já estavam integrados e nem querem ouvir falar em regressar. Gostam muito de estar aqui”, diz.

Aliás, toda a família gosta muito da ilha, mesmo o marido que é venezuelano, e ninguém parece querer regressar a um país em “constante turbulência”. O que ganham e os apoios que vão tendo “dá para viver sem sobressaltos”.

No próximo domingo, Any vai exercer o seu direito de voto. Ainda não sabe em quem vai votar, mas diz não querer perder “a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento” da região que a acolheu. “É muito importante votar. E eu vou fazê-lo para ver se a situação ainda melhora mais”, diz.