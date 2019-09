Madeira. CDS avisa que “não vai a qualquer preço para o governo”

“O voto seguro, a mudança segura, não uma mudança às cegas, é no CDS”, sublinha o candidato, garantido que votar no seu partido “é votar numa equipa competente, responsável, num programa para transformar positivamente a Madeira”.

“Muito boa tarde, minha senhora, no próximo domingo vamos votar no CDS, vamos acabar com as maiorias absolutas”, diz Rui Barreto a uma mulher que fazia limpeza junto a um edifício”. “De política não falo”, responde. O candidato não se deixa intimidar e começa a falar de limpeza - aquilo que diz quer fazer no futuro Governo da Madeira.

O cabeça de lista do CDS-PP às eleições legislativas regionais da Madeira, Rui Barreto, fez campanha, esta terça-feira, na vila de Ribeira Brava e pediu, a quem encontrou nas ruas, o voto no partido “para que nada fique igual, para que tudo não fique na mesma”.

Questionado pelos jornalistas, se está disponível para viabilizar um Governo Regional à direita ou à esquerda, Rui Barreto reafirmou que não vai para o Governo Regional “a qualquer custo e a qualquer preço” e afirmou que o programa eleitoral do CDS “é um guião, mas também é um caderno de encargos”.

Para o cabeça de lista é “indiferente falar agora de coligações, já que importante é que o CDS tenha a máxima força, tenha mais deputados, para ser mais influente”.

“O que eu quero é que os madeirenses deem força ao CDS. Nunca me substituo ao povo, o povo é que vai decidir quem fica em 1.º, quem fica em 2.º e quem fica em 3.º”, afirmou o candidato, realçando que não vai, a quatro dia das eleições, dizer o que é que vai fazer quando o povo ainda não falou.

Nas últimas eleições legislativas regionais, em 2015, o CDS foi o partido da oposição mais votado. Conseguiu 13,71% dos votos (17.489 votos), e elegeu sete dos 47 deputados que compõem o parlamento madeirense.

As eleições regionais legislativas da Madeira decorrem no domingo, com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional.

No último sufrágio, os sociais-democratas seguraram a maioria absoluta - com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares.