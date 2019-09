Primeiro hotel espacial deve abrir em 2025

Dentro de sete anos, passar férias no espaço pode ser uma realidade. Há uma empresa que quer construir um hotel gigante para quem quer ter uma experiência fora da gravidade terrestre.

A Gateway Foundation quer criar uma estação espacial rotativa, que consiga reproduzir variados graus de gravidade artificial, segundo o site oficial da empresa.

A conclusão do projeto está apontada para 2025 e a empresa estima que, todas as semanas, 100 pessoas usufruam das suas férias no espaço.