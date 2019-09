Primeiro encontro entre Boris e Juncker. Londres quer manter posição sobre Brexit

O presidente da Comissão Europeia e o primeiro-ministro do Reino Unido encontram-se no Luxemburgo para um almoço de trabalho esta segunda-feira.

Este será o primeiro encontro entre Juncker e Johnson desde que o britânico assumiu a liderança do Governo britânico, em julho.

A reunião acontece a um mês e meio da data agendada para a saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit') e num momento em que as negociações entre Bruxelas e Londres estão num impasse.

De acordo com a BBC, Boris Johnson vai reforçar a ideia de querer garantir um acordo para a saída até 18 de outubro.

O encontro conta ainda com presença do negociador-chefe da UE para o 'Brexit', Michel Barnier, do Secretário do Brexit, Steve Barclay, e do representante do Brexit de Downing Street, David Frost.