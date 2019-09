Frustração e salvação

Os três jornais desportivos fazem o rescaldo dos dois jogos grandes de domingo, com desfechos distintos para os candidatos. O FC Porto venceu em Portimão, por 2-3. O Sporting empatou no Bessa, 1-1.

"A Bola" divide a primeira página em dois blocos: "Frustração. Salvação". Leão sem ideias empata e fica a quatro pontos dos rivais. Marcano marcou aos 90+8' e livrou o dragão.

"Leão marca passo", assinala o "Record". Bruno Ferandes expulso falha duelo com Famalicão. Sporting contesta arbitragem permissiva de Jorge Sousa.

"Lição quase falta", titula "O Jogo", com Marcano em destaque. Tribunal do Jogo unânime: penálti mal assinalado contra os algarvios. Sérgio Conceição entrou em campo, após o final do jogo e discutiu com Nakajima. "Fui que compliquei o jogo", disse o treinador.

A homenagem a Bruno Lage em Setúbal é outro dos destaques do dia.