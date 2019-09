PSG recebe Real Madrid sem Mbappé e Cavani

O Paris Saint-Germain não vai poder contar com Kylian Mbappé e Edinson Cavani para a receção ao Real Madrid, relativa à primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Em comunicado, o campeão francês confirmou que os dois avançados não recuperaram das respetivas lesões a tempo do jogo de quarta-feira. Mbappé e Cavani vão retomar o programa completo de treinos "no final da semana", abrindo-se assim a hipótese de regressarem em Lyon, no domingo, para a Ligue 1.

Thomas Tuchel vai mesmo ter de "inventar" um novo tridente ofensivo, visto que também não vai poder contar com Neymar. O avançado brasileiro está suspenso, por uma publicação no Instagram, na última época.

O jogo de estreia de parisienses e madrilenos no grupo A da Liga dos Campeões está marcado para quarta-feira, às 20h00, no Parque dos Príncipes, em Paris.