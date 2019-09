Emenike regressa ao ativo um ano depois

O Westerlo, do campeonato belga, anunciou, esta segunda-feira, a contratação, a custo zero de Emmanuel Emenike, que assim volta ao ativo um ano depois.

O ponta-de-lança nigeriano, de 32 anos, estava sem clube, após terminar contrato com o Olympiacos, da Grécia. Embora o mercado de transferências já tenha fechado, os clubes podem contratar jogadores livres.

Emenike começou a carreira no Delta Force, do seu país natal. Foi o Karabukspor, da Turquia, que lhe abriu as portas da Europa. O avançado impressionou e conseguiu bilhete para o Spartak Moscovo, para depois rumar ao Fenerbahçe, sem grande impacto.

O internacional nigeriano foi emprestado a Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e West Ham, de Inglaterra, antes de regressar ao Fenerbahçe. Em 2017/18, rumou ao Olympiacos, que ao fim de meia época o emprestou à UD Las Palmas, de Espanha.

Emenike rescindiu contrato com o Olympiacos no final de 2017/18 e esteve um ano parado. Volta ao ativo para jogar pelo Westerlo.