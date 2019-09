Bruno Lage quer ir longe na Liga dos Campeões

Bruno Lage quer que o Benfica faça uma campanha na Liga dos Campeões "à imagem da dimensão do clube". O técnico do Benfica, em declarações à CNN, diz que a afirmação europeia é o próximo passo para o clube encarnado.

"O sucesso europeu é o próximo passo. Temos a ambição de dar esse último passo, de fazer uma campanha na Liga dos Campeões à imagem da grandeza do Benfica", disse.

O Benfica, que já venceu a Taça dos Campeões Europeus em 1961 e 1962, entra em prova esta temporada na Champions contra o RB Leipzig, Zenit e Lyon.

Lage foi o treinador responsável pela projeção de João Félix, que rendeu 126 milhões aos cofres do Benfica. O técnico das águias acredita que as comparações a Cristiano Ronaldo são "injustas": "Não podemos comparar um jovem que está a começar a carreira com um dos melhores de todos os tempos".

O clube encarnado estreia-se na Liga dos Campeões esta terça-feira, em casa, frente ao Leipzig.