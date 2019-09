Ansu Fati pode desfalcar o ataque do Barcelona por sete jogos

Ansu Fati pode desfalcar o Barcelona para representar a seleção espanhola sub-17 no Campeonato do Mundo do escalão, que decorre entre 26 de outubro e 17 de novembro.



O jovem avançado de apenas 16 anos assumiu-se como protagonista no arranque de temporada do clube catalão e soma já dois golos e uma assistência. No entanto, o jovem guineense, que poderia também jogar pela seleção portuguesa, optou por representar Espanha e será convocado para o Mundial sub-17, segundo escreve o "Sport".

As datas da prova, que decorre no Brasil, implicam que a nova coqueluche do emblema catalão falhe até um total de sete jogos, caso a seleção espanhola chegue até à final da prova.