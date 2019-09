Bruno Lage tranquilo com ausência do banco frente ao Leipzig

Bruno Lage não está preocupado por estar suspenso e, por isso, não poder ver o Benfica-Leipzig desde o banco de suplentes. Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, de antevisão da partida da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o treinador do Benfica afiançou que a equipa não será afetada pela sua ausência.

"A minha manifestação no banco não é andar ao grito ou andar ali de um lado para o outro. Com o Estádio da Luz a puxar pela equipa até é quase impossível os atletas ouvirem-nos. O que é importante é preparamos a equipa da melhor maneira. A nossa dinâmica de trabalho não se vai alterar. Temos analistas a preparar aquilo que é fundamental mostrar ao intervalo, temos pessoas para comunicar com o banco. Confiamos plenamente em todos. Não é um problema o treinador não estar no banco. A minha intenção é ver o jogo no meio dos adeptos", afirmou.

O técnico encarnado está suspenso devido à expulsão em Frankfurt, na temporada passada, no jogo em que o Benfica foi eliminado da Liga Europa da temporada passada, após perder, por 2-0, com o Eintracht.

Lage estará na bancada do Estádio da Luz, a observar o que se passa no relvado, na terça-feira, às 20h00.