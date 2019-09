Bruno Lage, o golo de Seferovic e a camisa branca do jornalista da Renascença

Bruno Lage continua a defender Raúl de Tomás e Seferovic, apesar da seca de golos dos dois pontas-de-lança. Esta segunda-feira, o treinador do Benfica até usou a cor da camisa do repórter da Renascença João Fonseca, que o questionara sobre a falta de eficácia de "RDT" e Seferovic, para recordar que o suíço já tem um golo marcado.

"Eu, a olhar desta distância para si, vejo-o de camisa branca. E começo a dizer que está doente. De repente, estas pessoas todas atrás de si começam a dizer: 'realmente é verdade, estou a vê-lo pálido, está doente'. De repente, você também acredita que está doente. A questão [sobre a seca de golos dos avançados] é feita tão regularmente que eu próprio já me tinha esquecido que o Seferovic já marcou um golo", assinalou o técnico encarnado, em conferência de imprensa.

Lage salientou que defende "sempre a questão coletiva, mesmo sacrificando a parte individual", e que procura sempre "não fazer [da seca de golos de Seferovic e Raúl de Tomás] um problema".

"A questão do Raul de Tomás, em jeito de brincadeira, usei uma comparação com o meu filho. Imagine as bolas que já lhe chegaram e os adversários cortaram para fazer auto-golo. Se ele tivesse feito esses golos, já não havia esse tema de conversa. Eu nunca toco nesse assunto com eles. Eu só lhes peço que não deixem de correr, porque se deixarem de correr, nós deixamos de defender", sublinhou o treinador.

Bruno Lage fazia a antevisão do Benfica-Leipzig, que está marcado para terça-feira, às 20h00, no Estádio da Luz. Partida com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.