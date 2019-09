Leixões impinge primeira derrota da época ao Covilhã

O Leixões bateu o Sporting da Covilha, este domingo, por 3-2, no Estádio José Santos Pinto, na Covilhã.

A partida foi para o intervalo empatada a zero. André Claro abriu o marcador para o Leixões aos 48 minutos. Deivison empatou aos 61' e Bura voltou a colocar o Leixões na frente aos 68 minutos. Adriano Castanheira, melhor jogador do mês da II Liga, voltou a empatar para os serranos, aos 74' minutos.

João Graça foi o último jogador lançado em campo, aos 84 minutos, e marcou o tento da vitória, aos 92 minutos.

Esta foi a primeira derrota do Covilhã na II Liga, à quinta jornada. No entanto, a equipa de Ricardo Soares continua no primeiro lugar da tabela, com os mesmos pontos que o Farense.

Outros resultados:

Casa Pia 1-3 Oliveirense

Penafiel 2-1 Mafra