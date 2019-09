Sevilha de Lopetegui vence e isola-se na liderança da La Liga

O Sevilha é o novo líder isolado da La Liga, ao fim de quatro jornadas, após vencer em casa do Aláves, por 1-0.

A equipa treinada por Julen Lopetegui chegou à liderança na primeira parte, com um golo de Joan Jordan, aos 37 minutos, uma vantagem que segurou até ao final do jogo.

O antigo treinador do FC Porto escalou Daniel Carriço no onze inicial, assim como Óliver Torres e Fernando, dois jogadores também com passagem pelos dragões. Nemanja Gudelj, ex-Sporting, foi suplente utilizado.

O Sevilha aproveitou o deslize do Atlético de Madrid, que perdeu em San Sebastián contra a Real Sociedad, e subiu à liderança isolada, com dez pontos, à frente dos "colchoneros", que somam nove pontos, e do Real Madrid e Athletic Bilbao, com oito pontos. O Barcelona é quinto, com sete pontos.