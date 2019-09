Schalke 04 goleia Paderborn

O Schalke 04 venceu, este domingo, por 5-1, em casa do Paderborn, em partida da quarta jornada da Bundesliga.

A equipa de Gelsenkirchen venceu com "bis" de Harit, e golos de Kutucu, Serdar e Sané. No entanto, o Paderborn chegou a assustar o Schalke 04 e marcou primeiro na partida, aos oito minutos, por Cauly Oliveira-Souza.

Com os três pontos, o Schalke soma agora sete e ocupa a sexta posição, a dez do Leipzig, que lidera a Bundesliga. Já o Paderborn continua em dificuldades neste arranque de época, em 17º lugar, com apenas um ponto.