Arsenal cede empate contra o Watford

O Arsenal empatou a duas bolas, este domingo, em Vicarage Road, contra o Watford.

A equipa de Unai Emery estava a vencer por 2-0, com um "bis" de Aubameyang, mas permitiu o empate na segunda parte. Tom Cleverley reduziu aos 53 minutos e Pereyra empatou, aos 81', de grande penalidade.

Mesut Ozil somou a primeira titularidade da temporada e esteve no lance do segundo golo, com um fantástico passe para Maitland-Niles, que assiste Aubameyang.

O Arsenal somou a terceira partida sem vencer consecutiva e manteve-se no sétimo lugar da tabela. Já o empate não chega ao Watford para sair do último lugar.