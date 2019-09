WTCR. Tiago Monteiro com dois despistes em duas provas

O português Tiago Monteiro (Honda) terminou com um despiste a sétima prova da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), em Ningbo, na China, depois de já ter desistido na primeira etapa do dia.

Na primeira corrida, Tiago Monteiro foi colocado fora de prova na primeira volta, tocado por um adversário, que o levou a embater no carro de Benjamin Leuchter.

Na segunda corrida do dia, terceira do fim de semana, à quinta volta, o piloto luso recebeu um toque na traseira, embatendo violentamente no muro de proteção das boxes.

Monteiro ainda foi realizar exames médicos, mas nada foi detetado.

O húngaro Norbert Michelisz (Hyundai) venceu a primeira corrida do dia, enquanto o francês Yvan Müller (Lynk & Co) deu o triunfo à marca chinesa.

No campeonato, a liderança é de Michelisz, com 247 pontos após sete provas disputadas. Esteban Guerrieri (Honda) é segundo, com 231 pontos, e Yvan Müller é terceiro, com 230. Tiago Monteiro é agora 19.º lugar, com 58 pontos.

A próxima prova disputa-se de 25 a 27 de outubro, no circuito de Suzuka, no Japão.