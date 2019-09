Leonel Pontes no Sporting com “espírito de missão"

O novo treinador do Sporting, Leonel Pontes, diz que recebeu com surpresa o convite para treinar a equipa principal. Desafio assumido com “espírito de missão”.

“Foi com um sentimento de orgulho e gratidão que aceitei este desafio. Naturalmente, foi inesperado, estava nos sub-23, com uma equipa que me estava a dar muito prazer trabalhar, num campeonato com grande qualidade, com um grupo de jogadores com ambição de chegar aos altos patamares do futebol. Estou orgulhoso com este desafio e com este sentido de missão de poder fazer o meu melhor em prol do Sporting”, referiu.

Pontes não vacila por ser técnico interino e esclarece: "Todos os treinadores estão a prazo, dependem de resultados de rendimento, eu dependo dos resultados como qualquer outro treinador".



Leonel Pontes acrescenta que foi uma semana complicada porque “só tivemos dez jogadores”.

“Encontrei um grupo motivado, empenhado ao máximo para tentar demonstrar aquilo que são enquanto profissionais e enquanto jogadores. Foi uma semana difícil, naturalmente. Com poucos jogadores é difícil preparar jogos. Depois, treinos todo o grupo só na quinta-feira”, refere.

Pontes confirma que Luiz Phellype e Luciano Vietto estão fora das opções para a partida com o Boavista.

Luiz Phellype tem uma entorse no tornozelo esquerdo. Já sobre o avançado argentino não foi dada qualquer explicação.