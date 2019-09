Situação "mais controlada" em Miranda do Corvo, mas "é preciso cautela"

O incêndio que lavra em Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, desde as 18h30 de sexta-feira, já está mais próximo de ser controlado, depois de ter ameaçado quatro povoações durante a madrugada.

Segundo Nuno Pereira, as localidades de Moinhos e Trémoa, no concelho de Miranda do Corvo, e Flor da Rosa e Casal Novo, no concelho de Coimbra, estiveram na "linha de fogo", que inverteu o sentido inicial devido à mudança do vento.



Já esta manhã o comandante distrital Carlos Tavares disse que a situação está mais controlada. "Foi um incêndio que lavrou com bastante intensidade toda a noite, com o vento sempre a projetá-lo e acabou de entrar no concelho de Coimbra, chegando a várias aldeias. Mas neste momento tem apenas dois ou três pontos mais quentes, de difícil acesso."

"A situação começa agora a ficar mais controlada, pese embora tenhamos agora o dia, temperaturas mais elevadas e vento, portanto é preciso alguma cautela", diz.

O comandante Carlos Tavares diz que não foi preciso proceder a qualquer evacuação, uma vez que os operacionais enviados para o local conseguiram dar conta da situação.

As chamas também chegaram a obrigar ao corte da Autoestrada 13 (A13), entre o nó de Almalaguês e Coimbra, e também da A13-1, que dá acesso à Autoestrada do Norte por Condeixa-a-Nova.



No terreno estão atualmente cerca de 668 operacionais, apoiados por 192 viaturas e dez meios aéreos, segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.



[Notícia atualizada às 9h26 de 14/09]