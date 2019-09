Número de mortes em Espanha devido às chuvas torrenciais aumenta para seis

14 set, 2019 - 00:00 • João Pedro Barros com Reuters

Inundações obrigaram ainda à evacuação de 3.500 pessoas. Regiões afetadas pela depressão Dana são as de Valência, Albacete, Alicante, e Múrcia, no sul do país.